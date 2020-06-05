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Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı

05.06.2020 10:57

Son güncelleme : 05.06.2020 10:57
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer  kazanarak 370 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi bugün yüzde 1,7 artarak 12.647  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.399 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 7.746 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,7 kazançla 5.097 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla  20.040 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe  taşıyarak yüzde 0,2 kazançla 1,1360 ve yükselişi üst üste 7 işlem gününde de  süren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 kazançla 1,2670 seviyelerinden işlem  görüyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık  Alım Programı'nı 600 milyar euro ile beklentilerin üzerinde artırarak 1 trilyon  350 milyar euroya çıkarmasının piyasaları desteklediğini bildirdi.

Ekonomilerin normalleşme sürecine yönelik adımların gündemin odağında  yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde ABD'nin mayıs ayı istihdam  raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar  verilerinin takip edileceğini kaydetti.




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