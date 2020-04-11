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Avrupa ikinci el araç pazarında düşüş yaşandı

11.04.2020 11:25

Son güncelleme : 11.04.2020 12:00
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından Avrupa ülkeleri arasında en ağır etkilenen İtalya`nın yanı sıra martın son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş yaşandı.



AA

AA muhabirinin otomotiv piyasasına ilişkin analiz yapan INDICATA  Global'in Avrupa ikinci el araç raporundan derlediği bilgilere göre, salgından  Avrupa ikinci el araç pazarı da olumsuz etkilendi.

Rapora göre,  güçlü sosyal uzaklaşma tedbirlerinin hızlı bir şekilde  uygulanması pazarı hazırlıksız yakaladı.  

Ocak ve şubat aylarına bakıldığında Avrupa ikinci el pazarı yıla iyi  başladı. Mart ayı itibarıyla, dünyada yayılmaya başlayan Kovid-19 salgını İtalya,  Fransa, İspanya gibi volatilitenin yoğun yaşandığı ülkelerde bazı sorunları da  beraberinde getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında pandemiden en ağır etkilenen İtalya’da mart  ayı itibarıyla, pazarda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, daha sonra son iki  hafta içerisinde İtalya ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinde de keskin bir düşüş  izlendi.  İspanya ve Fransa'daki azalışlar İtalya'daki seviyeyle eşitlendi.

TÜRKİYE VE POLONYA SALGININ ETKİSİNİ DİĞER ÜLKELERDEN SONRA HİSSETTİ

Almanya’nın sosyal mesafe önlemlerine daha az dikkat etmesi nedeniyle  salgından daha fazla etkilendi ve satışlarında daha hızlı bir düşüş görüldü.

Türkiye ve Polonya gibi ikinci el pazarı güçlü olan ülkeler orta  büyüklükteki ülkeler grubunda yer alıyor. Bu ülkeler salgının etkisini diğer  ülkelerden daha sonra hissetmeye başladı.

Küçük ölçekli ülkeler grubunda yer alan Avusturya ve Belçika’da  yönetim, salgın ile ilgili önlem almada geciktiği için çok sert bir düşüş  yaşarken, Danimarka önlemlerini erken aldığı için ikinci el pazarındaki  hareketliliğini korudu. 

FİYATLARDAKİ VOLATİLİTENİN, SALGIN DÖNEMİ BOYUNCA ÇOK SIK YAŞANACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Büyüyen pazarlardan biri konumundaki Portekiz de geç önlem alan  ülkelerden biri olarak, ikinci el satışları hızla düşen ülkeler arasında yer  aldı.

Hollanda ikinci el araç pazarı virüsten etkilenmesine rağmen oldukça  dayanıklı kaldı.  İsveç'te belirgin bir değişiklik görülmezken, bu durum  hükümetin sosyal mesafe tedbirlerindeki rahat pozisyonunu yansıttı. 

Ekonomideki belirsizliğe bağlı olarak sosyal mesafenin  sürdürülememesi, sosyal mesafenin kalkması, uyulmaması gibi sebeplerle 2.el  fiyatlarında keskin bir şekilde ve hızla yukarı doğru bir düzelme olmayacağı ve  fiyatlardaki volatilitenin, fiyat değişkenliğinin salgın dönemi boyunca çok sık  yaşanacağı öngörülüyor.

RAPOR 10 GÜNDE BİR GÜNCELLENİYOR

Mart ayında Avrupa otomotiv pazarının Kovid-19 salgını karşısında  nasıl etkilendiğini ve etkileneceğine yönelik INDICATA Global’in 12 Avrupa  ülkesinde günde 9 milyon online datayı tarayarak hazırladığı rapor, her on günde  bir güncellenerek ayda üç kez yayımlanıyor.

Raporda, Avrupa ülkelerinin trendleri, ikinci el pazarlarında  gerçekleşen satış kayıplarının daralma hızlarına bakılarak gruplar halinde ayrı  tablolarda yansıtılıyor.

Ayrıca INDICATA’nın bu yeni analiz raporu OEM ve yetkili satıcılar,  leasing firmaları ve kiralama şirketleri ile de paylaşılıyor.





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