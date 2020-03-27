Avrupa Birliği Komisyonu`nun yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.
Avrupa Parlamentosu`ndan corona tedbirlerine onay
27.03.2020 09:50
Son güncelleme : 27.03.2020 09:50
AA
Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19'a ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.
Oturumda, toplam 37 milyar avroluk fon içeren Corona virüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon avroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.
Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.
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|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|BRISA
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