GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Aylık en yüksek reel getiri euroda oldu

08.04.2020 10:03

Son güncelleme : 08.04.2020 10:11
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41 oranlarıyla euroda gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları %3,61 ve külçe altın %2,90 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) %0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,63 ve BIST 100 endeksi %19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %3,92, külçe altın %3,21 ve mevduat faizi (brüt) %0,15 oranlarında kazandırırken DİBS %1,33 ve BIST 100 endeksi %19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS %18,91, mevduat faizi (brüt) %10,18, Amerikan Doları %6,92 ve Euro %4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi %12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %15,34, mevduat faizi (brüt) %6,87, Amerikan Doları %3,71 ve Euro %1,48 oranlarında kazandırırken BIST 100 endeksi %15,58 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5592.482
Değişim :  0,11% |  99,88
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
92.482 En Düşük
92.482
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEKTU 1,01 56.768.892 % 0,00  
TAVHL 16,98 170.074.531 % 0,00  
MEMSA 0,29 302.012 % 0,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 0,00  
TCELL 12,65 206.426.725 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3110 8,3527 % -0,11  
Frank 1,7959 1,8049 % 0,13  
Riyal 358,6810 358,8450 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,85  
Altın Gr. 359 359 0,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,04 15,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,00  
B. Petrol 32,41 32,41 0,54  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru