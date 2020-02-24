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Bakan açıkladı! Birkaç hafta içinde Türkiye`de

24.02.2020 13:13

Son güncelleme : 24.02.2020 13:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye`nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere`den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye`de olacağını bildirdi.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin özel oturumunda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle  hidrokarbon arama çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Dönmez, Libya ile  yapılan deniz yetki mutabakat anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının  netleştirildiğini söyledi.

Dönmez, bu anlaşmanın uluslararası deniz hukukuna uygun olduğunu  belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına hız kesmeden devam  edeceğini aktardı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisini de satın aldığına  dikkati çeken Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz. Geminin  liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve  birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. Gemimizin ismi henüz  belirlenmedi. Cumhurbaşkanımızdan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin  Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz  Karadeniz'e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Ayrıca, dost ve kardeş  ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Onları da  değerlendirebiliriz." diye konuştu.

"TANAP VE TÜRKAKIM TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmek istenen EastMed Boru Hattı  Projesi'nin ekonomik karşılığı bulunmadığını ve hukuki zeminden yoksun olduğunu  belirten Dönmez, "Bu projenin hayata geçmesi bana göre bir hayal." ifadesini  kullandı.

Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım'ın  Türkiye'nin enerji arz güvenliği için önemli projeler olduğunu vurgulayarak, "Bu  iki proje bizim ulusal enerji arz güvenliğimize katkı sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinin de giderek arttığını dile  getiren Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz  Depolama tesislerinin genişletme çalışmaları bittiğinde ülkenin gaz tüketiminin  yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazın depolanabileceğini  anlattı.

LİTYUM İÇİN PİLOT TESİS

Dönmez, dünya bor rezervlerinin yüzde 70'ine sahip Türkiye'nin bu  pazardaki payının da yüzde 60 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bor konusunda çeşitli Ar-Ge çalışmaları olduğunu kaydeden Dönmez,  şöyle devam etti:

"Batarya teknolojisinde çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Elektrikli  otomobilde de en kritik nokta batarya. Bataryada hem arabanın ağırlığının  artmaması hem de hacmin küçük olması gerekiyor. Ayrıca, depolanan enerji  miktarının da yüksek olması gerekiyor. Burada da ağırlıklı olarak lityum piller  gündemde. Çin, lityum pil konusunda çok ileri bir safhada. Lityumla ilgili bazı  sevindirici ön bulgular var. Borun içinde bir miktar lityum var. Yılın son  çeyreğinde, bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını  sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz. Bor üretirken, içindeki lityumu  da saflaştırıp sanayi ham madde ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz."

Öte yandan Dönmez, bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri Türkiye'ye  Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin 16 Mart'ta yapılacağını söyledi.

"DOĞU AKDENİZ GAZININ AVRUPA'YA SATIŞININ EN AKILCI YOLU TÜRKİYE"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan  Taçoy da Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir süreç istendiğine işaret ederek,  "Uluslararası güçler Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üzerinden her  alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa'nın şımarık çocukları, başta ABD  olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya  çalışıyor. Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her  fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz'de atılacak adımların Türkiyesiz başarı  elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Taçoy, sondaj ve sismik arama gemilerinin çalışmalarına hızla devam  ettiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de bulunacak gazın Avrupa'ya satışının en  akılcı yolu Türkiye'dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka ana vatanın oluru  alınmak zorundadır. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı attığı adımlara karşı  duruşumuz sağlamdır." ifadelerini kullandı.




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