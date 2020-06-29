Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını bildirdi.
Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi
29.06.2020 14:17
Son güncelleme : 29.06.2020 14:17
AA
Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
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115.401
En Düşük
114.432
14:016,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
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6,8445
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,7414
En Düşük
7,6775
14:01390,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
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|Açılış
|: 390,67
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|Önceki Kapanış
|: 390,68
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391,50
En Düşük
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|% 10,00
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|11,46
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|IDEAS
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|
|PRKAB
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|
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|147.311
|% -7,89
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|EGCYH
|0,85
|478.238
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|
|DAGI
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|% -5,69
|
|TSPOR
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|
|HALKS
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|% -4,64
|
|ODAS
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|
|GARAN
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|
|EKGYO
|1,92
|453.961.440
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|
|HALKB
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|403.789.255
|% 1,11
|
|ZOREN
|2,10
|324.898.232
|% 3,96
|
|ODAS
|2,51
|802.531.029
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,92
|453.961.440
|% 1,59
|
|ZOREN
|2,10
|324.898.232
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,62
|249.250.584
|% 1,25
|
|CEMAS
|1,45
|186.252.844
|% 2,11
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4192
|8,4614
|% -0,16
|
|Frank
|7,2300
|7,2736
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,35
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,70
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|3,70
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,90
|0,10
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|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
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|41,03
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