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Bakan Albayrak`tan önemli açıklama!

09.03.2020 16:52

Son güncelleme : 09.03.2020 16:52
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 8,5`lik enflasyon hedefini bu yıl rahat şekilde yakalayacaklarını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki  "Denizli İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmaya, "Bahar Kalkanı  Harekatı"nda şehit düşen kahraman askerlere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Albayrak, “Türkiye Cumhuriyeti  ve onun kahraman ordusu, tıpkı tarihinde olduğu gibi, bir kez daha bölgesinde  huzur ve istikrar için tarihi bir sorumluluk üstlendi. İdlib’de artan insanlık  dramına karşı ortaya koyduğumuz eşsiz mücadele ile çatışmasızlığı hamdolsun  sağladık. İdlib’de olası bir insanlık felaketinin önüne geçtik." dedi.

Albayrak, Suriye’deki zalim rejimin aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı  zulmün sona ermesi için sürdürülen mücadelede, yabancı ülkelerin yanı sıra  muhalefetin akla, mantığa sığmayan yalanlarına maruz kalındığını belirterek,  "Maalesef muhalefet, milletin değerleri ile ters, sadece ve sadece devleti  zayıflatmak, içerde birliği beraberliği bozmak üzerine bir siyasetin temsilcisi  haline geldi ama bunlara pabuç bırakacak değiliz. Türk milleti insanlığın onurunu  kurtarırken, içeride fitne odaklarına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SON ÇEYREKTEN DAHA İYİ BİR BÜYÜME GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN"

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını  gösterdiğini anlatan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde  8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde  yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi  geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu  çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk  çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de  bildirdi. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini  belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski  Türkiye'de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini biz taksit yaptırıp uzun taksitli  bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok.  Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben  niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman  ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım  da niye ithale sağlayayım?"

"AYAKLARI YERE SAĞLAM BASAN BİR ÜLKE NOKTASINDAYIZ"

Daha 1,5 sene öncesine kadar "Türkiye battı" yorumlarının yapıldığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Biz kimseden bir kuruş, bir dolar almadık, işimize baktık. Türkiye'nin kapasitesine, bilançosuna, potansiyeline, tüm bu saldırılara,  tweetlere, şunlara bunlara, son 1 yılda 3 seçime rağmen, dünya negatif  ayrışırken... Bugün küresel anlamda büyük bir 'Kara Pazartesi' konuşuluyor.  Pozitif ayrışan, güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız.  Bu daha başlangıç. Daha da iyi olacak. Son 7 yıldır, ülkemize karşı  gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi, Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbe  girişimi, terör eylemleri, Suriye, Irak'ta olanlar... Son 1,5 yılda ekonomik  operasyonun tamamında ülkemize karşı enformasyon savaşının gerçekleştirildiğini  görüyoruz."

Albayrak, AK Parti döneminde çalışana, işçiye, emekliye verilen  hakların hiçbir dönemde verilmediğini belirterek, "Biz AK Parti iktidarı olarak  milletine borçlu bir devlet teslim aldık ve 17 yılda geldiğimiz nokta da ortada."  dedi.

VERGİ AFFI İDDİALARINA CEVAP

"Vergi affı" geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya  başlayan vatandaşı ne yapmaya çalışmak? 'Zaten vergi affı geliyor canım...'; yok.  Biz ne dedik 'Vergi affı yok.' Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destekler  var. Baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların  bütçe performansı iyi gidiyor. Bunları nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama  yalan... Bu çerçevede 'Aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan birinci ağızdan  birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu tekzip ediyorum."

Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak  Türkiye'de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya  yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ VE DENİZLİ'YE MÜJDE

Tekstil sektörüne Denizli'den güzel bir haber vermek istediğini  vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak  tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman  programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde  üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini  kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye  ayırdık.  İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya  kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9  veya TLREF artı yüzde 1,5'luk değişken faizli iki seçenekli bir paket  açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar  sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci  paketimizi devreye alacağız."

Albayrak, bunun yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı  imkanı sağlayacakları müjdesi vererek, "Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine  ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler  içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit  yüzde 8,5 veya TLREF artı 1,5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli  finansman paketini hizmete sunuyoruz." dedi.

Denizli-Aydın Otoyolu için de Bakan Albayrak, "Ben daha buraya gelmeden Denizli-Aydın Otoyolu imzasını attım. Bakanlığa gönderdim, hayırlı uğurlu olsun. Biz onayı verdik, bizden çıktı." bilgisini de paylaştı.





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