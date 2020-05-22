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Bakan Pekcan, Rusya Enerji Bakanı ile görüştü

22.05.2020 12:07

Son güncelleme : 22.05.2020 12:07
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştü. Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve heyetlerin de katıldığı görüşmede, ikili ticarette dengenin sağlanması ve yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini bildirdi.



AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekcan'ın, Novak ile  görüşmesinde Türk heyetinde Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Tarım ve  Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Merkez Bankasından yetkililer  yer aldı. Rus tarafında da Bakan Novak'ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı  Anatoli Yanovski, Ekonomik Kalkınma, Tarım, Ulaştırma bakanlıkları, Gümrük  İdaresi ve Merkez Bankası yetkilileri hazır bulundu.

Video konferans sistemiyle yapılan toplantıda öncelikli olarak yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel olarak içinde bulunulan zor  dönemde iki ülke arasındaki yakın dostluk ilişkilerine uygun ticaretin önündeki  engellerin tespiti ve çözümüne yönelik konular ele alındı.

Bunun yanı sıra iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan  100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla ticareti artırıcı ve  kolaylaştırıcı önlemler, enerji konusundaki iş birliği, tarım ticareti, ulaştırma  konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının artırılabilmesinin  önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.

Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan  enerji alanındaki konular değerlendirilirken, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali  Projesi'nin ilk bölümünün 2023'te faaliyete geçirilmesi için atılacak adımlar ele  alındı.

İki ülkenin karşılıklı mal ticaretinde önemli bir kalem olan tarım  ürünleri konusunda karşılıklı hassasiyetler dile getirildi.

Rusya tarafından yalnızca Türkiye'ye yönelik uygulanan ve herhangi bir  dönemsellik içermemesi ve bir dayanağı da olmaması nedeniyle büyük sorunlara ve  belirsizliklere yol açan domates kotası uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini  belirten Pekcan, söz konusu uygulamanın gerek uluslararası ticaret kurallarına  gerekse iki ülke arasındaki iş birliği ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Pekcan, Rusya'ya hayvansal ürün ihracatına izin verilen firmalar  listesine alınmak üzere onay bekleyen Türk firmaların süreçlerinin de  geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini bildirdi.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DA ELE ALINDI

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen  uluslararası taşımacılık ve lojistiğin de değerlendirildiği toplantıda, Pekcan,  kara yolu kotalarının öneminin son derece arttığına ve mevcut olağanüstü  koşullarda sınırlı sayıdaki kotalarla bölge ülkeleriyle ticaretin sürdürülemez  hale geldiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, özellikle Rusya ile ikili ve transit kara yolu  kotalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut koşullarda  Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Türkiye ile Rusya arasındaki taşımalar için  de önemli bir alternatif olabileceğine, deniz yolu taşımalarında ise Türk  taşımaları için ortaya çıkan liman sorununun bir an önce giderilmesi ve düzenli  Ro-Ro seferlerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

"YEREL PARALARLA TİCARET ARTIRILMALI"

Öte yandan Pekcan, toplantıda, ikili ticarette dengenin sağlanması ve  yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, Kovid-19 sebebiyle çalışmaları ertelenen Türk-Rus Karma  Ekonomik Komisyon (KEK) 17. Dönem Toplantısı'nın bu yılın son çeyreğinde St.  Petersburg'da yapılması, salgının seyrine göre ise video konferans yöntemiyle  gerçekleştirilmesi hususunda anlaşma sağlandı.

KEK bünyesindeki Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İşbirliği, Enerji,  Ulaştırma çalışma gruplarının toplantılarının haziran ayında tamamlanması,  diğer  çalışma gruplarının da ağustosa kadar çalışmalarını bitirerek KEK eş başkanlarına  sunulmak üzere somut çözüm önerileri ve çalışma takvimleri geliştirilmesi  hususunda mutabık kalındı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2019'da 4,1 milyar dolar, bu ülkeden  ithalatı ise 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın 4 aylık döneminde ise Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı yüzde 7,5  artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Rusya'dan ithalat ise yüzde 13,8  azalarak 6,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Rusya'da toplam 79,7 milyar  dolar değerinde 2 bin 28 proje üstlendi. Rus firmalarının Türkiye'deki doğrudan  yatırımları yaklaşık 6,2 milyar dolar iken, bu ülkede Türk firmalarının doğrudan  yatırımları 1 milyar doları aşmış bulunuyor.




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