Bakan Pekcan açıkladı! Bir yenisi daha geliyor...

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.713.304
|% 9,97
|AKCNS
|11,26
|58.674.801
|% 9,96
|DOAS
|12,15
|62.983.330
|% 9,95
|AYCES
|37,80
|3.597.645
|% 9,95
|GLRYH
|10,73
|1.259.702
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6286
|8,6718
|% 0,08
|Frank
|7,1388
|7,1818
|% 0,29
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% -0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,00
|Altın Gr.
|375
|375
|0,42
|Cumhuriyet
|2.429
|2.457
|0,90
|Tam
|2.500
|2.524
|-2,80
|Yarım
|1.220
|1.230
|0,50
|Çeyrek
|610
|616
|0,20
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,02
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-0,86
Seans Raporu
- 12:54XU100 Endeks seansı %0, 59 değişimle 109885 puandan
- 12:53XU100 Endeks seansı %0, 6 değişimle 109895 puandan
- 12:52XU100 Endeks seansı %0, 6 değişimle 109897 puandan
- 12:51XU100 Endeks seansı %0, 58 değişimle 109867 puandan
- 12:50XU100 Endeks seansı %0, 61 değişimle 109902 puandan