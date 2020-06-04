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Bakan Pekcan açıkladı! Yeniden açıldı...

04.06.2020 10:12

Son güncelleme : 04.06.2020 10:12
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.



AA

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarının açıldığını duyurdu.

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız  uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." bilgisini veren Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik  tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin  verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak  ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden  açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan  'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın  ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret  camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.




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