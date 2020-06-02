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Bakan Pekcan dış ticaret verilerini değerlendirdi

02.06.2020 10:55

Son güncelleme : 02.06.2020 11:49
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, "Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019`daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı" ifadesini kullandı.



AA

Bakan Pekcan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mayıs ayı dış ticaret verileriyle Türkiye'nin ihracatında en kötünün  geride kaldığını ve toparlanmaya başlanıldığını ifade eden Pekcan, "Mayısta  ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle  çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş  göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, mayıs ayı dış ticaretine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 66,3'ten  yüzde 74,3'e yükseldi. Bununla beraber, mayısta iş günü bazında ihracatımız  nisana göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayısta nisana göre,  AB'ye ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa'ya yüzde 71,5, Belçika'ya yüzde  57,9, İngiltere'ye yüzde 54,7, ABD’ye yüzde 45,6 artış gösterdi."

"İHRACATIMIZIN TOPARLANMAYA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Pekcan, lokomotif sektörlerin ihracatında da hareketlenme başladığına  da işaret ederek, mayısta bir önceki aya göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5,  hazır giyimde yüzde 45,4, tekstilde yüzde 35,5, savunmada yüzde 33,9 ihracat  artışı görüldüğünü kaydetti.

Geçen ay ara malı ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde  91,2'sini oluşturduğunu belirten Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir  öncü göstergedir. Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli  normalleşmeyle birlikte sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital  atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından  itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."




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