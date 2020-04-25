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Bakan Pekcan duyurdu! Kampanya başlatıldı

25.04.2020 11:26

Son güncelleme : 25.04.2020 11:48
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde  kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm  önerilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde  e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla 'E-Ticaret olarak KOBİ’lerin  Yanındayız' dayanışma kampanyasını başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret  sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil  oldu."

"TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ BU DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakan Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret  sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını bildirdi. Pekcan,  "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini  düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı  KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler  hazırladı." ifadesini kullandı.

Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışmayla daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


 




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