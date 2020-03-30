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Bankacılık sektörünün aktifleri 4,7 trilyon lira

30.03.2020 14:44

Son güncelleme : 30.03.2020 15:22
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 4,9 artışla 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira oldu. Bankacılık sektörünün net kârı ise Ocak-Şubat döneminde %133 artışla 15.13 milyar liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, şubat sonunda  Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira  düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 221 milyar 870  milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 772  milyar 411 milyon lira, menkul değerler 711 milyar 310 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler toplamı  yüzde 4,4, menkul değerler toplamı da yüzde 7,6 arttı. Bu dönemde kredilerin  takibe dönüşüm oranı yüzde 5,2 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 15 MİLYAR 130 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 4,7 artışla 2 trilyon 687 milyar 886 milyon liraya  yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,9 artışla 511 milyar 346  milyon lira olurken, şubat itibarıyla sektörün dönem net karı 15 milyar 130  milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,71 seviyesinde  gerçekleşti.





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