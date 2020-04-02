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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

02.04.2020 14:44

Son güncelleme : 02.04.2020 14:44
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 301 milyon lira artarak 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Mart ile biten haftada 17 milyar  301 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 853 milyar 958 milyon  liradan 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liraya çıktı. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 7 milyar 480 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 770 milyar 329 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 510 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Mart ile biten haftada 1  milyar 954 milyon lira yükselerek 509 milyar 952 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 211 milyar lirası konut, 7 milyar 71 milyon lirası taşıt ve 291 milyar  881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 26  milyon lira artarak 428 milyar 32 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artışla 114 milyar 168 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 564 milyon lirası  taksitli, 65 milyar 604 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 27 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 azalarak 152  milyar 438 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 103 milyar 744  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 521  milyon lira düşerek 653 milyar 386 milyon lira oldu.





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