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Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı

05.03.2020 15:09

Son güncelleme : 05.03.2020 15:30
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 302 milyon lira artarak 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduatı da geçen hafta 35,4 milyar lira artarak 2 trilyon 743 milyar liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Şubat ile biten haftada 49 milyar  302 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon  719 milyar 475 milyon liradan 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 31 milyar 75 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 684 milyar 843 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 497 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Şubat ile biten haftada 5  milyar 592 milyon lira yükselerek 497 milyar 183 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 207 milyar 101 milyon lirası konut, 7 milyar 13 milyon lirası taşıt ve  283 milyar 67 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 396  milyon lira artarak 417 milyar 937 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 yükselişle  116 milyar 551 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar  847 milyon lirası taksitli, 65 milyar 703 milyon lirası taksitsiz  oldu.  

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 28 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 artarak 152  milyar 580 milyon liraya ulaştı. Söz konusu takipteki alacakların 100 milyar 831  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 936 milyon lira  artarak 650 milyar 314 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 28 Şubat ile biten haftada 35 milyar 389 milyon 173 bin lira artarak 2  trilyon 707 milyar 600 milyon 445 bin liradan,  2 trilyon 742 milyar 989 milyon  618 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,60 azalışla 1 trilyon  270 milyar 757 milyon 156 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde  2,33 artarak 1 trilyon 359 milyar 520 milyon 233 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 98 milyon  dolar artarak 230 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 199 milyar 735  milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 75 milyon dolarını yurt içinde yerleşik  gerçek kişiler, 75 milyar 660 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,12 artarak 475 milyar 856 milyon 824 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,93 yükselerek 394 milyar 904 milyon 203 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,47 artışla 153 milyar 327 milyon 33 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 192 milyar 107 milyon 80 bin lirası konut, 4 milyar 880 milyon 613 bin lirası taşıt ve 278 milyar 869  milyon 131 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 28 Şubat ile biten haftada 43 milyar 350 milyon 707 bin lira artarak 2 trilyon 671 milyar 319 milyon 794 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,85 artış gösterdi.








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