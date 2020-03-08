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Bankalar açıkladı! Tarihin en yüksek aylık karı

08.03.2020 11:42

Son güncelleme : 08.03.2020 11:42
Türk bankacılık sektörü, ocakta 7,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek aylık karını elde etti.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da bir önceki yıla göre karı yüzde  8,1 azalan bankacılık sektörü, bu yıla hızlı başladı.

Bankacılık sektörü, ocakta 2019'un aynı ayına kıyasla karını yüzde  147,2 artırarak 3 milyar 204 milyon liradan 7 milyar 921 milyon liraya çıkardı.  Böylece tüm zamanların en yüksek aylık kar rakamına ulaşan sektör, aynı zamanda  tarihinin en iyi başlangıcını yaptı.

Kredilerden alınan faiz 24,7 milyar lira

Verilere göre, bankaların yılın ilk ayında elde ettiği toplam faiz  geliri, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 32,9 milyar lira oldu.  2019'un aynı ayında bu rakam 34,4 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocakta kredilerden 24,7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz  konusu gelirin 5,7 milyar lirası tüketici kredilerinden, 878 milyon lirası kredi  kartlarından, 2,9 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 15,2 milyar lirası  diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Mevduata verilen faiz yaklaşık yüzde 50 azaldı

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, ocakta 15,2 milyar lira  oldu. Geçen yılın ocak ayında 24,4 milyar lira faiz ödeyen bankacılık sektörünün  faiz gideri yüzde 37,8 azalmış oldu.

Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 44,1  azalışla 17,3 milyar liradan 9,7 milyar liraya geriledi. Toplam faiz giderlerinin yüzde 63,9'u mevduata ve yüzde 13,9'u  bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ocak sonu itibarıyla geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 76,5 artarak 17,7 milyar lira oldu. Analistler, 2019'un ocak ayında ortalama mevduat faizlerinin yüzde  20'nin üzerinde, yeni yılda ise mevduat faiz oranlarının yüzde 10'un altında  gerçekleştiğini, bu nedenle bankaların mevduatlara verdiği faiz tutarında ciddi  azalma yaşandığını belirtti.

Bankacılık hizmet geliri yüzde 15,1 arttı

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ocak sonu  itibarıyla 10,7 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan  kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 12,9 oldu. Ücret ve  komisyonlardan elde edilen gelir, 2019'un ocak ayına göre yüzde 14 artarak 1,4  milyar liraya çıktı.

Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise aynı  dönemde yüzde 15,1 artarak 3,7 milyar liradan 4,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı  gelirler içindeki payı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak yüzde  39,8 oldu. Personel gideri, ocak sonunda 2019'un aynı ayına göre yüzde 25,4  artışla 2,7 milyar liradan 3,3 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektörü, geçen yılın ocak ayında sermaye piyasası  işlemlerinden 3,1 milyar lira zarar ederken, bu yılın ocak ayında bu zarar 821  milyon lira olarak kayıtlara geçti.





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