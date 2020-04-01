Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar bankaların açıkladığı destek paketlerinden faydalanmak için harekete geçti. İhtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredi başvurularında yüzde 15 artış yaşanırken konut kredilerinde ise başvurular yüzde 30 düştü. Öte yandan bu dönemde arama motorları üzerinden ‘kredi erteleme’ aramalarında 100 kat artış gözlemlendi.
Bankalar tek tek açıklamıştı! 100 kat arttı
01.04.2020 11:44
Son güncelleme : 01.04.2020 11:44
Corona virüs sebebiyle ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmek amacıyla finans sektörü yeni önlemler almaya devam ediyor. Topyekün mücadele kapsamında bankalar da kredi borçlarında erteleme, ödemesiz dönem, yapılandırma ve ek kredi limitleri de dahil olmak üzere birçok destek paketini devreye aldı. Bu dönemde arama motorları üzerinden ‘kredi erteleme’ aramalarında 100 kat artış gözlemlendi.
Online kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com da corona virüsün kredi piyasalarına ilk etkilerini analiz etti. İncelemeye göre; Mart ayının ilk haftasına göre(2-8 Mart), geçtiğimiz hafta (23-29 Mart) online kredi başvurularında dikkat çekici değişimler yaşandı. İhtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredi başvurularında yüzde 15 artış yaşanırken konut kredilerinde ise başvurular yüzde 30 düştü.
KREDİ BORÇ ERTELEME KARARI İHTİYAÇ KREDİSİNE TALEBİ ARTIRDI
Araştırmaya göre borç erteleme kararlarının ardından endişelerin artarak devam ettiği piyasalarda vatandaşlar olası senaryolara karşı ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bunun sonucunda Mart ayının ilk haftasına göre online ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 50 arttı. İhtiyaç kredilerinde bu hafta itibariyle faiz oranları yüzde 0,99 ile yüzde 1,79 arasında dalgalanırken, ortalama faiz oranı ise 1,39 seviyesinde.
KONUT ALIMI İÇİN AÇIKLANAN DESTEK PİYASAYI HAREKETLENDİRMEDİ
Salgına karşı açıklanan ilk destek paketinde 500 bin liranın altındaki konutlar için kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarılarak asgari peşinat yüzde 10’a düşürülmüştü.
Edinilen bilgilere göre salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özellikle kişisel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ediyor. Sosyal izolasyon hassasiyeti çocuklu ailelerde öne çıkarken, özel araçla seyehat beklentisi ekonominin genel anlamda duraksamasına rağmen taşıt kredi başvurularını yüzde 15 artırdı.
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