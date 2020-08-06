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BDDK duyurdu! Muaf tutulacak...

06.08.2020 17:31

Son güncelleme : 06.08.2020 18:13
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL`ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB`ler dışındaki yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.



DHA

BDDK'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları'nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, "TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına" karar verildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurul'un 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile, UKB'ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

- TL cinsinden menkul kıymet almak ve

- Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla;

-Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri,

- Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,

- BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin,

- BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,

- Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."

 




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