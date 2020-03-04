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BDDK duyurdu! O işlem e-Devlet`ten yapılabilecek

04.03.2020 13:16

Son güncelleme : 04.03.2020 13:16
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, e-Devlet Kapısı`na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 11. Kalkınma  Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat  ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden  güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet  Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığı bildirildi.

Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu  hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın  bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan  öğrenilebilecektir. Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler  adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı  niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı  cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve  katılma hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."




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