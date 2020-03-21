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BDDK`dan `Finansal İstikrar Kalkanı` kararları

21.03.2020 13:38

Son güncelleme : 21.03.2020 13:38
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda "Finansal İstikrar Kalkanı" kararlarını bankalara iletti.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kuruluşların  müşterilerini mağdur etmemesi konusunda "Finansal İstikrar Kalkanı" kararlarını bir yazıyla bankalara iletti.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren, ülke olarak hızlı kararlar alarak bunları süratle uygulamaya geçirilmesi gerektiğini  belirten BDDK, bu süreçten ülkenin en az şekilde etkilenmesi için herkesin elinden gelen azami gayreti göstermesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

BDDK, bu çerçevede yaşanan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla, finansal kurum ve kuruluşlar tarafından uyulması gerekli kararları belirledi.

Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik  taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında  kısıtlamaya gidilmemesi uyarısında bulunan BDDK, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz  oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"KARARLARA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMELİ"

BDDK, kredilerin takip hesaplarına atılması için geçmesi gereken  gecikme sürelerinin 180 güne uzatıldığını hatırlatarak, "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek  kişilere ilave finansman desteği sağlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin  müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay  süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolaylıkların sağlanması, kredilerin  kullandırılması sonrası bankalarca teminatların tekrar değerlemeye tabi tutularak  teminat değerinin güncellenmesi uygulamasına bu yazı tarihinden itibaren 3 ay  süreyle ara verilmesi, kuruluş birlikleri tarafından bu kapsamda alınan tavsiye  kararlarına uyulması hususlarına riayet edilmesi konusunda azami gayretin  gösterilmesi ve bu konunun bir milli görev olarak addedilmesi gerekmektedir."  tavsiyelerinde bulunuldu.





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