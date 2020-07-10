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BDDK`dan vatandaşa kart kolaylığı

10.07.2020 08:52

Son güncelleme : 10.07.2020 08:52
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.



AA

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk  lirasına çıkarıldı.

Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme  tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması  2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.




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