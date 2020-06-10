Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.
BDDK`dan yurt içi turizmi desteklemeye yönelik adım
10.06.2020 09:37
Son güncelleme : 10.06.2020 09:45
AA
BDDK, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kurul'un 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
0
En Düşük
0
18:056,7959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7793
18:057,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
18:05375,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 375,47
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,70
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,78
|8.396.323
|% 55,42
|
|USAK
|1,91
|124.425.007
|% 35,72
|
|TRCAS
|3,07
|28.800.191
|% 0,00
|
|KAPLM
|8,05
|11.887.833
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|KAPLM
|8,05
|11.887.833
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|TRCAS
|3,07
|28.800.191
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,27
|35.873.689
|% 0,00
|
|SMART
|9,00
|19.416.352
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% 0,00
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6451
|8,6884
|% 0,27
|
|Frank
|7,1287
|7,1717
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8052
|1,8142
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,90
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|3,50
|
|Tam
|2.501
|2.531
|3,60
|
|Yarım
|1.220
|1.232
|1,80
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,60
|