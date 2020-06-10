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BDDK`dan yurt içi turizmi desteklemeye yönelik adım

10.06.2020 09:37

Son güncelleme : 10.06.2020 09:45
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.



AA

BDDK, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme  sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek  amacıyla yeni bir karar aldı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kurul'un 09 Haziran 2020  tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul  Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları,  seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki  aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.




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