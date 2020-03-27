Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatında 13 kuruş artış
27.03.2020 16:15
Son güncelleme : 27.03.2020 16:28
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:1188.707
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -2.820,93
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.527
16:116,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
16:117,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1240
En Düşük
7,0479
16:11337,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,63
|Açılış
|: 337,14
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|214.463.635
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.728.118
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|2.998.232
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.996.740
|% 9,94
|
|MTRYO
|4,26
|2.166.136
|% -9,94
|
|QNBFL
|116,10
|4.823.109
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.260
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.694.211
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,83
|672.519.421
|% -1,39
|
|ASELS
|23,06
|590.630.511
|% -4,95
|
|ECILC
|5,05
|455.059.017
|% 4,12
|
|PGSUS
|34,18
|335.127.636
|% 8,85
|
|IHLGM
|0,86
|127.019.646
|% 2,38
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,27
|165.696.293
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.844.485
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|193.914.112
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8958
|7,9354
|% 1,47
|
|Frank
|6,6728
|6,7130
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7150
|1,7236
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.629
|-2,48
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|25,35
|25,35
|-0,99
|
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