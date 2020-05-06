Benzin ve motorin fiyatlarında artış

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.734.556
|% 10,00
|ALKA
|7,81
|16.637.486
|% 10,00
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8458
|8,8902
|% 0,78
|Frank
|7,3280
|7,3721
|% 1,08
|Riyal
|1,9029
|1,9124
|% 1,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-10,83
|Altın Gr.
|389
|389
|0,59
|Cumhuriyet
|2.488
|2.540
|-0,40
|Tam
|2.561
|2.606
|3,70
|Yarım
|1.250
|1.274
|1,80
|Çeyrek
|623
|637
|0,90
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|B. Petrol
|30,13
|30,13
|-0,84
Seans Raporu
- 16:37IZFAS Yüzde 4.39 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 024 adet işlem
- 16:36DOKTA Yüzde 5.77 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 909 adet işlem
- 16:35XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 43 artarak (% 0.18 ) 92, 688
- 16:35 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BRKO, YONGA, EKIZ, TACTR, ARTI, MMCAS, RODRG, EGCYO, IZTAR
- 16:35 ULAS, KFEIN, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında