Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Benzin ve motorin fiyatlarında artış

08.06.2020 17:15

Son güncelleme : 08.06.2020 17:24
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.



AA

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren  Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına  bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre  fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya,  İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı  5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya,  İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:08110.575
Değişim :  0,50% |  552,87
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
111.043 En Düşük
110.157
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 34,54 2.509.347 % 10,00  
MNDRS 3,08 47.744.446 % 10,00  
RTALB 20,60 6.859.594 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.310.958 % 9,98  
MAALT 87,70 25.911.004 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5939 8,6370 % 0,58  
Frank 7,0661 7,1087 % 0,93  
Riyal 1,8045 1,8136 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 5,20  
Altın Gr. 369 369 1,88  
Cumhuriyet 2.390 2.422 -25,60  
Tam 2.461 2.488 -30,20  
Yarım 1.201 1.215 -14,70  
Çeyrek 600 607 -7,40  
Gümüş.Ons 17,49 17,53 0,09  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,03  
B. Petrol 41,80 41,80 -0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru