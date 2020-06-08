Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.
Benzin ve motorin fiyatlarında artış
08.06.2020 17:15
Son güncelleme : 08.06.2020 17:24
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17:08110.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 552,87
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
17:086,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7947
En Düşük
6,7485
17:087,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:08369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,64
|Açılış
|: 369,27
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.509.347
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|47.744.446
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.859.594
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.310.958
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.911.004
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.040.892
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,21
|973.860
|% -4,46
|
|GARAN
|8,33
|1.064.037.979
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|807.843.162
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|597.495.167
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|490.328.239
|% 5,16
|
|PETKM
|3,82
|483.926.538
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,76
|807.843.162
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|490.328.239
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.064.037.979
|% 0,48
|
|PETKM
|3,82
|483.926.538
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,34
|139.007.495
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5939
|8,6370
|% 0,58
|
|Frank
|7,0661
|7,1087
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,20
|
|Altın Gr.
|369
|369
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.422
|-25,60
|
|Tam
|2.461
|2.488
|-30,20
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,70
|
|Çeyrek
|600
|607
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,03
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,50
|