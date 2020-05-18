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Benzin ve motorine zam geliyor

18.05.2020 11:57

Son güncelleme : 18.05.2020 13:03
Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr`ye verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.



Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  32,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili bugün saat 08.41  itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı  buldu.

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.







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