Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr`ye verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
18.05.2020 11:57
Son güncelleme : 18.05.2020 13:03
Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,50 dolar
seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili bugün saat 08.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı buldu.
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
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|390
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