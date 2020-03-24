Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 22 kuruş indirim
24.03.2020 16:32
Son güncelleme : 24.03.2020 16:38
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2388.685
En Yüksek
|Değişim
|: 5,27%
|| 4.438,55
|Açılış
|: 87.571
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|Önceki Kapanış
|: 84.246
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88.834
En Düşük
87.050
16:236,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
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|: 6,5970
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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6,9912
16:23334,40
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|Değişim
|: 2,04%
|| 6,69
|Açılış
|: 334,40
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
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342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|10,12
|26.384.998
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.384.124
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|28.915.191
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.982.204
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.172.307
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|13.213.251
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|230
|% -0,29
|
|OSMEN
|5,24
|15.028
|% 0,00
|
|GARAN
|7,51
|794.236.239
|% 8,68
|
|ASELS
|22,30
|500.700.958
|% 7,21
|
|THYAO
|8,13
|485.920.448
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,86
|203.167.475
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,89
|186.145.324
|% 5,47
|
|YKBNK
|1,86
|203.167.475
|% 5,08
|
|GARAN
|7,51
|794.236.239
|% 8,68
|
|EKGYO
|1,15
|97.416.028
|% 7,48
|
|GSRAY
|1,46
|94.567.979
|% 9,77
|
|ISFIN
|2,89
|186.145.324
|% 5,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5950
|7,6331
|% 0,58
|
|Frank
|6,6034
|6,6432
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.613
|53,43
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,13
|
|B. Petrol
|27,87
|27,87
|0,84
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