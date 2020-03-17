Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 25 kuruş indirim
17.03.2020 16:28
Son güncelleme : 17.03.2020 16:43
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2885.584
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -2.304,49
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:286,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,4940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:287,1280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0649
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:28310,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,10
|Açılış
|: 310,34
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.294.378
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PAPIL
|7,08
|4.751.385
|% 5,83
|
|PEKGY
|1,97
|6.982.303
|% 4,79
|
|CELHA
|5,50
|1.266.351
|% 4,76
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|IHYAY
|0,54
|17.613.200
|% -10,00
|
|PKENT
|95,40
|37.927
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|576.605
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.542.927
|% -10,00
|
|ASELS
|21,56
|1.063.151.112
|% -5,93
|
|THYAO
|7,88
|852.731.761
|% -4,25
|
|GARAN
|8,25
|625.080.473
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|281.383.748
|% -1,97
|
|AKBNK
|5,93
|268.488.471
|% -0,67
|
|YKBNK
|1,99
|281.383.748
|% -1,97
|
|THYAO
|7,88
|852.731.761
|% -4,25
|
|IHLGM
|0,79
|84.794.949
|% -8,14
|
|ODAS
|1,15
|104.627.532
|% -8,00
|
|TSKB
|0,90
|79.583.744
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8200
|7,8592
|% -0,64
|
|Frank
|6,7244
|6,7649
|% -0,61
|
|Riyal
|1,7241
|1,7327
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-21,02
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|32,60
|
|Yarım
|997
|1.023
|15,76
|
|Çeyrek
|500
|512
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,54
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,51
|29,51
|-0,54
|