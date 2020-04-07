Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 5 kuruş indirim
07.04.2020 16:20
Son güncelleme : 07.04.2020 16:23
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.674.567
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.104.943
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.288.975
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,01
|784.821.644
|% 3,22
|
|THYAO
|9,51
|669.115.281
|% 3,71
|
|PETKM
|3,50
|537.584.043
|% 1,45
|
|ASELS
|24,14
|494.768.656
|% 1,86
|
|SASA
|9,74
|468.907.495
|% 5,18
|
|YKBNK
|1,92
|303.566.843
|% 2,67
|
|PETKM
|3,50
|537.584.043
|% 1,45
|
|GARAN
|8,01
|784.821.644
|% 3,22
|
|TSKB
|0,94
|92.729.900
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,08
|105.130.202
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2862
|8,3278
|% 0,29
|
|Frank
|6,8989
|6,9405
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7822
|1,7911
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,37
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
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