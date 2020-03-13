Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 51 kuruş indirim
13.03.2020 16:43
Son güncelleme : 13.03.2020 16:50
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira
olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:3597.172
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 3.532,67
|Açılış
|: 93.658
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|Önceki Kapanış
|: 93.640
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98.856
En Düşük
91.644
16:356,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|: 6,2900
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|Önceki Kapanış
|: 6,2810
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6,3215
En Düşük
6,2512
16:357,0070
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|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0659
|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
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7,0917
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6,9783
16:35321,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,81
|Açılış
|: 321,17
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|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.476.523
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|47.528.533
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.054.670
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|92.198.931
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,36
|6.936.249
|% -10,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,84
|1.069.127.212
|% 6,08
|
|THYAO
|9,24
|924.195.208
|% 8,96
|
|GARAN
|9,29
|523.889.507
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,06
|337.264.520
|% 3,00
|
|EREGL
|8,33
|334.753.479
|% 2,21
|
|ODAS
|1,37
|282.327.000
|% 3,79
|
|IHLGM
|0,95
|159.808.681
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,06
|337.264.520
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,25
|296.875.763
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|158.037.933
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8157
|7,8549
|% -1,20
|
|Frank
|6,5636
|6,6031
|% -1,49
|
|Riyal
|1,6709
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,81
|
|Altın Gr.
|321
|321
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|10,62
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|5,13
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
|