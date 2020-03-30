Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.
Benzine indirim, motorine zam geldi
30.03.2020 16:51
Son güncelleme : 30.03.2020 17:00
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.
Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.
Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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|TMPOL
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|GLRYH
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|MTRYO
|3,85
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|IHLAS
|0,49
|53.428.568
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|
|TSPOR
|2,79
|220.182.474
|% 7,72
|
|YKBNK
|1,88
|153.866.029
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
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|
|Sterlin
|8,1355
|8,1763
|% 1,67
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|Frank
|6,8453
|6,8865
|% 1,29
|
|Riyal
|1,7451
|1,7538
|% 1,94
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-6,44
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
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|-0,04
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