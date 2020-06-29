Kripto para piyasasının en yüksek hacimli para birimi Bitcoin, 10,000 dolar sınırını aştıktan sonra başlayan düşüşle 9,102 dolar düzeyine kadar geriledi.
Bitcoin 9,102 dolar düzeyine geriledi
29.06.2020 08:56
Son güncelleme : 29.06.2020 08:56
DHA
Bitcoin 2 Haziran'da 10 bin 168 doları gördükten sonra başlayan düşüşle, yeni haftanın başında 9,102.44 dolara kadar geriledi.
Toplam 5 bin 665 para
biriminin işlem gördüğü 22 bin 651 kripto para piyasasındaki piyasa hacmi 258 milyar 402 milyon doları buldu. Bu piyasalardaki son 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 229 milyon dolar
olarak hesaplandı.
Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerinde gözlenen düşüşler, özellikle Wall Street'teki düşüşlerle çakıştı. Başka bir deyişle, Bitcoin, birçok uzmana göre, standart piyasalar ile ciddi şekilde ilişkilendirilmeye devam ediyor.
Kripto para piyasalarıyla ilişkilendirilen ABD hisse senedi piyasaları da, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga tartışmalarının etkisiyle geçen hafta düştü ve S&P 500 Endeksi yaklaşık yüzde 4.5 düştü. Diğer büyük endeksler olan Nasdaq 100 ve Dow Jones Industrial Average (DJI) benzer düşüşler yaşadı.
Toplam 167 milyar dolarlık piyasa hacmi ile tüm piyasaların yüzde 64.8'ini oluşturan Bitcoin'den sonra gelen kripto para birimleri; Ethereum 224.87 dolar, Tether 1.0 dolar, XRP 0.177 dolar, Bitcoin Cash 221.80 dolar, Bitcoin SV 158.75 dolar, Litecoin 41.27 dolar, Binance Coin 15.44 dolar, EOS 2.36 dolar ve Cardano 0.082 dolar düzeyinde işlem görüyorlardı.
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
18:057,7207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7216
En Düşük
7,6775
18:05390,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 390,59
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4596
|8,5020
|% 0,32
|
|Frank
|7,2097
|7,2532
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,16
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|13,90
|
|Tam
|2.609
|2.621
|14,30
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|7,00
|
|Çeyrek
|634
|642
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,67
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de