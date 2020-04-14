Bank of America`nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Araştırması, yatırımcıların yüzde 93`ünün bu yıl durgunluk (resesyon) beklediklerini ortaya koydu.
BofA araştırması: Yatırımcılar durgunluk bekliyor
14.04.2020 16:03
Son güncelleme : 14.04.2020 16:03
DHA
BofA'nın Salı günü açıklanan araştırmasının sonuçlarına göre, yatırımcıların yüzde 57'si de, yılın sonraki dönemlerinde de, Covid-19 salgınının yinelenerek bir artçı risk oluşturacağına inanıyor.
Fon yöneticilerinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları ayrıca, kurum ve kuruluşlardaki nakit varlık düzeyleri de yüzde 5.9'luk bir sıçramayla, ABD'de gerçekleşen 11 Eylül saldırıları döneminden bu yana en yüksek düzeylere tırmandı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 15'i bir "V" toparlanma beklerken, "W" şekilli bir toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 22'yi, "U" toparlanmayı bekleyenlerin oranı da yüzde 52'yi buluyor.
Daha önce, ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in bir raporunda ABD gayrisafi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte yüzde 38 daralacağı uyarısı yapılmıştı.
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|
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|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
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|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
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|176.920.947
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|
|IHEVA
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|
|PRZMA
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|% -8,00
|
|COSMO
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|% -7,05
|
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|1.421.582.285
|% 5,50
|
|ASELS
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|1.276.556.567
|% 5,21
|
|GARAN
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|737.185.209
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,45
|625.504.425
|% 9,73
|
|GSRAY
|2,63
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|% 1,94
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|GSRAY
|2,63
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|% 1,94
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|IHLGM
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|% 2,80
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|IEYHO
|0,61
|88.966.879
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.421.582.285
|% 5,50
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|YKBNK
|2,04
|236.634.642
|% 0,99
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5207
|8,5634
|% 0,98
|
|Frank
|7,0430
|7,0854
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8024
|1,8115
|% 0,44
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,75
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|28,90
|
|Tam
|2.481
|2.545
|29,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|14,50
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|Çeyrek
|605
|619
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
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