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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

16.06.2020 13:11

Son güncelleme : 16.06.2020 13:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 111.281,58 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.725,63 puan artarak 111.281,58  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,53  artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken,  en çok kazandıran yüzde  5,33 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti  Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam  ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez  bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini  söyledi.

Öğleden sonra  Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı  konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende  satışların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme  kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini  vurguladı.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,21 13.574.186 % 10,00  
YGYO 1,02 13.995.118 % 9,68  
PEGYO 1,51 13.626.814 % 9,42  
AKENR 1,38 105.125.150 % 8,66  
KARSN 2,40 400.591.233 % 7,62  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6284 8,6717 % 0,64  
Frank 7,1921 7,2354 % 0,47  
Riyal 1,8178 1,8269 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 4,47  
Altın Gr. 380 380 1,80  
Cumhuriyet 2.523 2.562 23,00  
Tam 2.539 2.556 4,20  
Yarım 1.237 1.248 2,10  
Çeyrek 621 625 1,00  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,83 3,83 0,02  
B. Petrol 40,31 40,31 0,59  
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