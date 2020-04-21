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Borsa güne düşüşle başladı

21.04.2020 10:11

Son güncelleme : 21.04.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,58 düşüşle 98.368,45 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 577,43 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek  98.368,45 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim,  en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile ulaştırma oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 99.000 puanın üzerini  test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla  98.945,88 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD petrol piyasasında yaşanan şokun, ABD  Başkanı Donald Trump'ın petrol alımı yapılacağı yönündeki açıklaması ile şimdilik  atlatılsa da fiyatların seyri ve haber akışının bundan sonraki süreçte daha  yakından takip edileceğini bildirdi.

Dün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki  teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi  fiyattan işlemler geçti.

WTI'ın mayıs vadeli kontratı, dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar  gerilerken, en aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa  göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları görmesinin ardından bugün 14,5 dolarda  dengelendi.

Petrol fiyatlarında yaşanan şokun, özellikle enerji devi şirket  hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkilediğine işaret  eden analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına  ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000  seviyelerinin önemli direnç konumuna geldiğini, 97.000 ve 95.500'ün ise destek  olarak takip edileceğini kaydetti.

 




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 2,49 102.427.015 % 48,66  
TUKAS 12,50 1.386.130 % 0,00  
RHEAG 1,90 14.093.586 % 0,00  
THYAO 10,64 688.471.512 % 0,00  
ZOREN 1,23 55.541.188 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5986 8,6417 % -0,03  
Frank 7,1362 7,1792 % -0,06  
Riyal 1,8467 1,8559 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 -2,54  
Altın Gr. 378 378 -0,23  
Cumhuriyet 2.426 2.485 0,60  
Tam 2.497 2.561 0,60  
Yarım 1.213 1.244 0,30  
Çeyrek 608 622 0,10  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 -0,04  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 24,82 24,82 -0,75  
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