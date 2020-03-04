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Borsa güne düşüşle başladı

04.03.2020 10:18

Son güncelleme : 04.03.2020 10:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,06 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek  110.959,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti, holding  endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile  iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir şekilde  politika faizini düşürmesinin ardından hızlanan yükselişi ile yüzde 3,63 değer  kazanarak, günü 111.207,27 puandan tamamladı.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine  ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25  aralığına çekti.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının  dışında faiz kararı alması, küresel piyasalarda şok etkisine neden olurken,  genişlemeci politikaların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke  varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in hamlesinin finansal piyasaları desteklemekle  birlikte Kovid-19 salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri  artırdığına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte yatırımcıların Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışına daha duyarlı hale gelebileceğini söyledi.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet  sektörü PMI'ların öne çıktığını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin  odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu  kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:02110.783
Değişim :  -0,38% |  -424,62
Açılış :  110.959  
Önceki Kapanış :  111.207  
En Yüksek
110.959 En Düşük
110.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,88 1.609.773 % 14,84  
NIBAS 7,30 3.650 % 14,06  
BALAT 3,19 600.409 % 10,00  
SALIX 5,48 77 % 9,82  
RALYH 9,29 1.904 % 9,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8272 7,8664 % 0,45  
Frank 6,3763 6,4147 % 0,25  
Riyal 1,6289 1,6370 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 -2,43  
Altın Gr. 323 323 2,47  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,17 17,19 0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 52,44 52,44 0,58  
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