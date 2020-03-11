GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

11.03.2020 10:08

Son güncelleme : 11.03.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 646,09 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek  100.416,41 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde  0,59 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok  gerileyen yüzde 3,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle  Avrupa'da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini  bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin  dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili  haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon  verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 105.000'in direnç konumunda olduğunu  kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.063
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETKM 3,34 205.254.366 % 0,00  
TCELL 13,37 122.353.903 % 0,00  
VKGYO 2,16 19.170.845 % 0,00  
TDGYO 1,68 5.758.909 % 0,00  
KUYAS 1,28 14.203.494 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9253 7,9651 % -0,02  
Frank 6,5581 6,5976 % 0,53  
Riyal 1,6324 1,6406 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 13,66  
Altın Gr. 328 329 1,98  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,06 0,16  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,87 37,87 0,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru