GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

12.03.2020 10:11

Son güncelleme : 12.03.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.518,11 puan ve yüzde 2,49 değer  kaybederek 98.448,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,75 ve holding endeksi  yüzde 2,76 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,18  ile spor, tek yükselen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün 98.805,86 puanla 1 Kasım 2019'dan bu yana en  düşük seviyesini görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse  tamamını telafi ederek, günü bir önceki kapanışın hemen altında 100.966,27  puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalar üzerinde baskı  oluşturduğunu belirterek, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için ABD ve  İngiltere merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi sonrası bugün gözlerin  Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlarda olacağını ifade  etti.

Piyasa fiyatlamalarına göre ECB'nin bugün 10 baz puanlık faiz  indirimine gidebileceğini aktaran analistler, karar sonrası ECB Başkanı Christina  Lagarde'ın basın toplantısında vereceği mesajların da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 95.000  seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 98.500'ün altında kalıcılık sağlanması  durumunda satış baskısının devam edebileceğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5598.448
Değişim :  -2,49% |  -2.518,11
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
98.448 En Düşük
98.448
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 1,35 2.343.653 % 0,00  
AVGYO 1,52 26.985.910 % 0,00  
EREGL 8,46 216.250.255 % 0,00  
GOLTS 12,00 3.666.880 % 0,00  
KARSN 1,54 165.978.899 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9444 7,9842 % 0,06  
Frank 6,6390 6,6790 % 0,67  
Riyal 1,6549 1,6632 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.636 0,38  
Altın Gr. 328 328 1,03  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,60 16,64 -0,14  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,02  
B. Petrol 34,42 34,42 -1,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru