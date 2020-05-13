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Borsa güne yatay başladı

13.05.2020 10:16

Son güncelleme : 13.05.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 99.649,07 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 33,19 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak  99.649,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde  0,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23  ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Dün, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki  artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve  ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların  güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi  üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin direnç, 115.000  puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler  dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6  milyar 128 milyon dolar olmuştu.




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Yarım 1.238 1.259 0,30  
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