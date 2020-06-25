Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yatay başladı

25.06.2020 10:15

Son güncelleme : 25.06.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 azalışla 114.392,00 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 56,91 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek  114.392,00 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi güne  yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile sigorta oldu.

Dün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin artması ile negatif seyreden dünya borsalarına paralel düşüş  eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91  puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek  büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a  ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin  direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek  konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine  devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin  medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan  indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55114.392
Değişim :  -0,05% |  -56,91
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.392 En Düşük
114.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 4.045.294 % 9,88  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
AKMGY 35,50 348.291 % 7,38  
VKFYO 2,30 100.864 % 4,35  
ULAS 5,17 203.372 % 3,61  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4859 8,5284 % 0,01  
Frank 7,2008 7,2442 % 0,02  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 6,74  
Altın Gr. 389 389 1,20  
Cumhuriyet 2.521 2.541 4,80  
Tam 2.594 2.607 6,90  
Yarım 1.260 1.275 3,30  
Çeyrek 630 638 1,60  
Gümüş.Ons 17,58 17,62 0,10  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,03  
B. Petrol 40,01 40,01 -0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru