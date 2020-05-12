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Borsa güne yükselişle başladı

12.05.2020 10:11

Son güncelleme : 12.05.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 97.951,42 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 159,19 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak  97.951,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile finansal  kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

Dün 99.000 sınırında etkisini artıran satışlarla düşüş geçen BIST 100  endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 97.792,23 puandan  tamamladı.

Analistler, dün borsa kapandıktan sonra yayımlanan Türkiye Varlık  Fonu'nun (TVF), açıklamasında, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için  çalışmalara başlandığının belirtildiğini anımsatarak, bunun bankaların reel  sektöre desteğinin güçlü bir şekilde devam etmesi anlamına geldiğini kaydetti.

TVF'nin dünkü açıklamasında "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk  Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının  güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek  sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış  bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bugün, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini  aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000  seviyelerinin kısa vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 ve 95.500'ün  destek olarak öne çıktığını bildirdi.




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