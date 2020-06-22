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Borsa güne yükselişle başladı

22.06.2020 10:11

Son güncelleme : 22.06.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,97 artışla 114.711,23 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.099,34 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak  114.711,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek  gerileyen ise yüzde 1,35 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde rekor işlem hacmiyle yüzde 0,99 değer  kazanan BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu haftanın açılışında dünya borsalarında karışık bir  seyir izlendiğini ifade ederek, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber  akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu haftanın veri gündeminde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin büyüme verisinin yanı sıra yarın Avrupa ve  ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne  çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200  seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55114.711
Değişim :  0,97% |  1.099,34
Açılış :  114.701  
Önceki Kapanış :  113.612  
En Yüksek
114.711 En Düşük
114.701
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 17,05 25.096.311 % 4,21  
IHYAY 1,21 161.775.818 % 0,00  
MARTI 1,16 17.539.460 % 0,00  
GARAN 8,33 2.199.094.707 % 0,00  
IHEVA 1,98 14.308.522 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4553 8,4977 % 0,33  
Frank 7,1700 7,2132 % 0,15  
Riyal 1,8194 1,8286 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 8,84  
Altın Gr. 385 386 1,50  
Cumhuriyet 2.503 2.519 32,30  
Tam 2.568 2.582 31,20  
Yarım 1.252 1.263 16,20  
Çeyrek 628 632 8,10  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 0,30  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,06  
B. Petrol 42,10 42,10 -0,09  
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