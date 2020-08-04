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Borsa güne yükselişle başladı

04.08.2020 10:12

Son güncelleme : 04.08.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesi açılışta yüzde 1,20 artışla 1.140,39 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,50 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak  1.140,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,45 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  3,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bayram tatili öncesi, arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen  işlemlerde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir  önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.

Analistler, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin  beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve yeni tip  koronavirüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak fabrika  siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını  kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82)  göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği  hesaplanıyor.




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CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
GRNYO 2,41 26.374.459 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0589 9,1044 % -0,01  
Frank 7,5371 7,5825 % -0,05  
Riyal 1,8471 1,8564 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 -2,97  
Altın Gr. 441 441 -0,51  
Cumhuriyet 2.896 2.949 -1,50  
Tam 2.983 3.035 -1,40  
Yarım 1.448 1.479 -0,70  
Çeyrek 726 742 -0,30  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,01  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 0,00  
B. Petrol 44,07 44,07 -0,08  
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