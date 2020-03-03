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Borsa güne yükselişle başladı

03.03.2020 10:08

Son güncelleme : 03.03.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,57 artarak 108.997,50 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.687,63 puan ve yüzde 1,57 değer kazanarak  108.997,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,91 ve holding endeksi yüzde  1,85 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla  kazandıran yüzde 2,30 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 109.000'in üzerini test etmesinin  ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 107.309,87 puandan  tamamladı.

Merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ile artan küresel  risk iştahı ve yurt içinde Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan  imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin desteği ile pay piyasalarında  pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, cuma akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirim beklentilerinin arttığını,  bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagarde başta olmak  üzere merkez bankaları yetkililerinin ekonomiyi destekleme mesajlarının devam  ettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin, pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını  dile getiren analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7  liderlerinin yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gerçekleştireceği  telekonferanstan gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki  yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200  seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konuma geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,71 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71)  göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı  hesaplanıyor.





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