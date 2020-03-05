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Borsa güne yükselişle başladı

05.03.2020 10:08

Son güncelleme : 05.03.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,55 artarak 112.504,56 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.719,18 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak  112.504,56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 ve holding endeksi yüzde  1,44 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla  kazandıran yüzde 3,78 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 113.000 sınırına kadar yükselmesinin  ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa  göre yüzde 0,38 azalışla 110.785,38 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların  odağında bulunduğunu bildirdi.

Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını  dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların  yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400  ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek  konumunda olduğunu kaydetti.




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YKBNK 2,56 371.896.300 % 0,00  
KFEIN 13,06 10.502.006 % 0,00  
HLGYO 1,48 16.388.696 % 0,00  
MNDRS 1,78 93.385.400 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 6,3228 6,3609 % -0,07  
Riyal 1,6132 1,6213 % -0,10  
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Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
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