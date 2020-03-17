GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

17.03.2020 10:19

Son güncelleme : 17.03.2020 10:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,18 artarak 88.923,35 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak  88.923,35 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde  0,44 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,47 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile spor oldu.

Dün, dünya borsalarında panik havasının etkisiyle sert düşen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 azalışla 87.888,34 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye'de vaka sayısının 47'ye çıkmasına karşın yeni tip  corona virüs salgınına yönelik güçlü tedbirlerin alınması sonrası piyasalarda bugün tepki alımlarının görülebileceğini belirterek, konuyla ilgili haber  akışının takip edileceğini bildirdi.

ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 87.500 ve 85.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0487.287
Değişim :  -0,68% |  -600,96
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
87.249
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 4,82 10.114 % 9,79  
MMCAS 0,93 95 % 9,41  
EGCEY 0,40 5.959 % 8,11  
RTALB 3,21 7.368.825 % 7,00  
SELGD 1,42 7.525 % 6,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8449 7,8843 % -0,32  
Frank 6,7604 6,8012 % -0,07  
Riyal 1,7104 1,7190 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.486 -28,94  
Altın Gr. 307 307 -6,76  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 12,74 12,78 -0,14  
Gümüş Gr. 2,63 2,64 -0,04  
B. Petrol 30,68 30,68 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru