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Borsa güne yükselişle başladı

20.03.2020 10:18

Son güncelleme : 20.03.2020 10:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.021,75 puan ve yüzde 2,37 değer kazanarak  87.217,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde  2,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile finansal  kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,51 ile spor oldu.

Dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi  destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade  etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7 değer kazandığına dikkati  çeken analistler, Borsa İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin  beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende  dönüşebileceğini vurguladı.

 




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Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 7,59 367.804 % 10,00  
EPLAS 10,01 34.705 % 10,00  
MRSHL 38,72 245.911 % 10,00  
YBTAS 4.048,00 52.624 % 10,00  
QNBFL 131,50 12.756 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5572 7,5951 % 0,84  
Frank 6,5774 6,6170 % -0,51  
Riyal 1,7167 1,7254 % -1,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.503 1.503 31,56  
Altın Gr. 313 313 2,89  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 12,71 12,75 0,62  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 29,44 29,44 0,97  
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