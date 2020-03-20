Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
20.03.2020 10:18
Son güncelleme : 20.03.2020 10:18
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2.021,75 puan ve yüzde 2,37 değer kazanarak 87.217,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 2,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,51 ile spor oldu.
Dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.
ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa
İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
10:0287.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.354,78
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
87.774
En Düşük
87.217
10:026,4804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0639
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5489
En Düşük
6,4561
10:026,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0307
En Düşük
6,9588
10:02311,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,79
|Açılış
|: 311,82
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
313,98
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|367.804
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|245.911
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|QNBFL
|131,50
|12.756
|% 9,86
|
|BALAT
|1,32
|177.362
|% -7,04
|
|IHGZT
|3,32
|33
|% -6,74
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|TSPOR
|2,11
|2.472.414
|% -3,65
|
|AKBNK
|5,68
|206.940.084
|% 0,00
|
|HALKB
|4,98
|172.760.326
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 0,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,44
|80.025.360
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,44
|80.025.360
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,68
|206.940.084
|% 0,00
|
|HALKB
|4,98
|172.760.326
|% 0,00
|
|ISMEN
|3,84
|37.811.204
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5572
|7,5951
|% 0,84
|
|Frank
|6,5774
|6,6170
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7167
|1,7254
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|31,56
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,75
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|0,97
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