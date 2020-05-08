Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 97.845,20 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.05.2020 18:26
Son güncelleme : 08.05.2020 18:40
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 553,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,36 ile finansal kiralama, faktoring en çok gerileyen ise yüzde 5,45 ile madencilik oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro
Bölgesinde büyüme, Çin'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05390,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,42
|Açılış
|: 390,43
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7863
|8,8304
|% 0,16
|
|Frank
|7,2810
|7,3249
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8817
|1,8911
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,97
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.566
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.252
|1.279
|-9,50
|
|Çeyrek
|624
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,03
|
|B. Petrol
|30,01
|30,01
|0,55
|
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