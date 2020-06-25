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Borsa günü düşüşle tamamladı

25.06.2020 18:28

Son güncelleme : 25.06.2020 18:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit  bıraktı.

Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.139
Değişim :  -0,27% |  -309,96
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.975 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4800 8,5225 % -0,06  
Frank 7,1981 7,2415 % -0,02  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 -0,57  
Altın Gr. 388 388 0,04  
Cumhuriyet 2.516 2.537 0,90  
Tam 2.589 2.603 2,90  
Yarım 1.258 1.273 1,40  
Çeyrek 629 638 0,70  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,18  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,05  
B. Petrol 40,59 40,59 0,28  
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