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Borsa günü düşüşle tamamladı

11.03.2020 18:15

Son güncelleme : 11.03.2020 18:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.966,27 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,63 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 8,70 ile spor oldu.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle Avrupa'da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini  bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin  dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili  haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak  üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.966
Değişim :  -0,10% |  -96,24
Açılış :  100.416  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
102.839 En Düşük
98.806
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,38 137.168.218 % 20,00  
ECZYT 11,02 137.688.197 % 19,91  
CRFSA 7,11 108.036.496 % 19,90  
DEVA 9,94 158.686.414 % 19,90  
ECILC 3,99 230.942.592 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9769 8,0169 % 0,63  
Frank 6,5877 6,6274 % 0,98  
Riyal 1,6466 1,6549 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 1,33  
Altın Gr. 329 329 2,32  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 -0,02  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 35,77 35,77 -1,45  
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